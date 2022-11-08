В Волжском показали, как эвакуировали жильцов двух многоэтажек во время учений

Пункт временного размещения работал в школе №28. Фото: Администрация Волжского.

В рамках масштабных комплексных учений гражданской обороны, которые проходят в Волгоградской области 8 ноября, в Волжском эвакуировали две многоэтажки на бульваре Профсоюзов. После сигналов системы оповещения жильцов вывели в подвал. Затем людей перевели в пункт временного размещения в школу №28. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волжского.

В школе №2 города-спутника работал пункт выдачи средств индивидуальной защиты. Волжанам выдавали противогазы и провели инструктаж, как ими пользоваться.

- После завершения учений будут проанализированы все этапы: будут выявлены сильные и слабые стороны, чтобы было понимание, над чем предстоит работать, - отметили в мэрии.

Напомним, по всей Волгоградской области сегодня проходят комплексные межведомственные учения по гражданской обороне. В регионе в 10.40 по радио, телевидению и громкоговорителям звучали серены. В Волгограде на время сократили маршрут скоростного трамвая, на станции «Комсомольская» было оборудовано убежище. Также практические тренировки прошли в школах, больницах, заводах.

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