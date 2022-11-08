Волгоградцам рассказали, как собрать тревожный чемоданчик на случай ЧС и эвакуации

Волгоградцам подготовили убежище в метротраме. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ранним утром 8 ноября в Волгограде и области стартовали самые масштабные с советских времен комплексные учения по гражданской обороне. Командовал тренировкой для чиновников, силовиков и населения губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Учения прошли в больницах, на заводах и в школах, для укрытия горожан в Волгограде оборудовали убежище между подземных станций скоростного трамвая. Корреспондент сайта volgograd.kp.ru посмотрел, что есть в метротраме на случай ЧС.

Звучат сирены. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Главная задача сегодняшних учений – посмотреть, в каком состоянии находятся объекты, которые необходимо использовать для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного либо техногенного характера. Понять, что нужно сделать, чтобы при эвакуации людей они были обеспечены всем необходимым. Жители при эвакуации тоже должны иметь с собой запас на сутки воды и продуктов питания, средств личной гигиены. Мы все, без исключения, должны понимать, что вопросы безопасности являются наиважнейшими, - рассказал губернатор.

Волгоградцы с тревожными наборами спускаются в подземку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Что есть в убежище в подземке скоростного трамвая

В 10.40 в Волгограде завыли сирены. Три минуты тревожный сигнал звучал по всему региону из уличных громкоговорителей, по радио и ТВ. Услышав «воздушную тревогу», задействованные в учениях волгоградцы с «тревожными чемоданчиками» спустились на станцию скоростного трамвая «Комсомольская». Здесь есть убежище под номером 164, где в случае чего могут спрятать около 8 тысяч человек. На каждого - полтора квадратных метра на самой станции, в трамвае или в тоннеле. Глубина укрытия в подземке - до 12 метров.

В убежище могут укрыться до 8 тысяч волгоградцев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Площадь убежища №164 в подземке волгоградского скоростного трамвая 1659,4 квадратных метра. Там имеется артезианская скважина с технической водой, резервуары с водой (25 литров в сутки на человека), автономное электроснабжение, вентиляция и фильтрация воздуха, санузлы с 42 унитазами и 12 раковинами. Также есть телефонная связь и даже командный пункт. Убежище герметично закрывается изнутри.

Схема убежища в метротраме Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В самой подземке между станциями «Комсомольская» и «Площадь Ленина» тоже можно прятаться в случае чего. В тоннеле могут разместиться 6452 человека, на платформе – еще 400, и 100 человек может сидеть в стоящих на станции трамваях. Итого при размещении людей в два яруса только здесь могут найти убежище около 8 тысяч волгоградцев. Но сюда, согласно инструкциям. могут добраться только те, кто живет и работает в радиусе 1 километра – работники предприятий – по списку и жители близлежащих домов.

При этом людей в укрытиях в случае ЧП предлагают размещать на скамейках - для экономии места. Двухъярусные кровати в подземке на время учений тоже установили - для больных и немощных.

Волгоградцам подготовили убежище в метротраме. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Что должно быть в «тревожном наборе» на случай ЧС

Здесь же волгоградцам демонстрируют, что должно быть у каждого в «тревожном наборе». Его советуют иметь в каждой семье и обновлять раз в год, чтобы продукты не пропали. Вода, свечи, спички, спальный мешок, мыло, зубная паста и щетка, туалетная бумага, одноразовая посуда, фонарик. Из еды – рыбные консервы, хлебцы, сок, шоколад и сгущенка.

Людей размещают в убежище. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Помимо противогаза или респиратора, с собой в случае ЧС нужно взять аптечку с бинтами, пластырем, йодом и теми лекарствами, которые вы принимаете постоянно. Общий вес «тревожного набора» в рюкзаке у мужчин не должен весить более 30 кило, для женщин – 10, для подростков поменьше. Запас необходимого должен быть рассчитан минимум на сутки.

Тревожный набор должен иметь каждый. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во время учений по всей Волгоградской области отработали механизмы оповещения населения об опасности, укрытия людей в убежищах, а также эвакуации и временного расселения. Также противостояли радиационной, химической и биологической опасности, проводили аварийно-спасательные работы на предприятиях. Насколько регион готов к техногенным и природным угрозам станет понятно только вечером, когда учения завершатся.