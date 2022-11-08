Волгоградский губернатор ответил, хватит ли убежищ для всех жителей

В подземке в случае ЧС смогут спрятать около 8 тысяч жителей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 8 ноября проходят учения по гражданской обороне. Во вторник в подземку скоростного трамвая спустился даже губернатор. Движение общественного транспорта на время приостановили, чтобы показать главе региона, как на станции «Комсомольская» и в тоннеле смогут разместиться жители в случае ЧС. Правда, сюда поместятся только 8 тысяч человек. Поэтому журналисты задали Андрею Бочарову справедливый вопрос: а хватит ли бомбоубежищ на всех волгоградцев, если эвакуация на самом деле потребуется.

– В целом, исходя из наших планов, их достаточно. Но вопрос в другом - в каком состоянии они находятся, - ответил губернатор. Эти учения, по его словам, только начались, и в ближайшее время перед ответственными за гражданскую оборону чиновниками стоит задача проверить все укрытия на территории региона и доукомплектовать их всем необходимым.

Андрей Бочаров отметил, что не найдено никаких свидетельств, что подобные учения хоть раз в последние десятилетия устраивали в Волгограде. И, конечно, они открыли глаза на многое.

- В целом система функционирует, но насколько качественно, говорить рано. Придется вкладывать средства в наведение порядка. Понимаем, что в ходе модернизации Метротрама мы должны уделять внимание безопасности. Раньше мы не рассматривали этот вопрос как важный, - прокомментировал Бочаров.

Он отметил, что укрытия – это не только бомбоубежища, но и подвалы домов. Их состояние и подготовленность, конечно, сейчас вызывает вопросы.

Напомним, также губернатор заявил, что население тоже должно быть готово к возможным ЧС. На случай эвакуации люди должны сами подготовить себе «тревожный чемоданчик» с запасом воды, продуктов и средств первой необходимости хотя бы на один день.