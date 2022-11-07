Во время комплексных учений по ГО в Волгоградской области ликвидируют утечку химии, эвакуируют завод и закроют подземку

Учения по ГО в Волгограде и области будут идти весь день Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 8 ноября пройдут масштабные комплексные учения по гражданской обороне. Накануне тренировки по ГО волгоградцам рассказали во время специального брифинга, что же именно будет во вторник и надо ли жителям искать бомбоубежища и укрытия. Учения состоятся в два этапа, теоретический пройдет с 6.00 до 11.00, после этого начнется практический, который завершится только в 18.00. Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин сообщил, что на практике специалисты будут отрабатывать свои навыки по гражданской обороне на нескольких объектах в Волгограде и Волжском.

- На объекте ООО «Каустик» будет проведено тактико-специальное учение по ликвидации аварий, связанных с выбросом химически опасных веществ и возникновением пожаров. На объекте Волжский трубный завод будет отрабатываться приведение в готовность защитного сооружения гражданской обороны и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания. На перегоне между станциями «Комсомольская» и «Площадь Ленина» МУП «Метроэлектротранс» будет проверена готовность защитного сооружения гражданской обороны, - отметил Николай Любавин.

Из-за учений 8 ноября маршрут скоростного трамвая в Волгограде частично перекроют. С 10.20 до 11.30 по подземке трамваи будут ходить по маршруту «ВГТЗ» - «ТРК «Европа». В 10.40 будет по радио, телевидению и громкоговорителям на улицах по всей области зазвучат сирены и проверочный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Волгоградцам еще раз напомнили, что пугаться не нужно, как и предпринимать каких-то действий.

- Повсеместно включатся сирены. Паники никакой не должно быть, это учебные моменты по гражданской обороне. В этом году решили актуализировать и пересмотреть подходы, чтобы более цивилизовано и доступно для всех людей сигналы оповещения были доведены для людей, - рассказал председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Юрий Наурзалиев.

И все же без эвакуаций не обойдется. В Волжском в рамках учений во время сирен спустятся в подвал жители одного дома.

- У нас будут отрабатываться учебные точки. В Волжском выбран жилой 4-подъездный дом, в котором проживает 500 человек. Жители будут спускаться в подвал, который будет обеспечен водой, туалетом. Каждый по возможности должен взять с собой раскладной стульчик, - заявил начальник регионального Главка МЧС.

Вдобавок в ближайшие дни у подъездов домов в Волгограде и области появится информация, как нужно себя вести жителям при реальной угрозе. Таблички развешивают муниципальные власти вместе с управляющими организациями.

- Будут развешаны все таблички и инструкции, как себя вести в случае опасности, куда спускаться при возникновении той или иной ситуации. После того, как учебные сигналы сработают, таблички появятся в течение четырех-пяти дней, - уточнил Юрий Наурзалиев.

Напомним, 7 ноября подготовку к комплексным учениям по гражданской обороне, которые состоятся в рамках указа президента РФ, обсудили на оперативном совещании у губернатора.