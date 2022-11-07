Жильцов многоэтажек в Волгограде призвали спуститься в подвалы при воздушной тревоге

Подвал обычной многоэтажки вряд ли может быть хорошим бомбоубежищем Фото: Эдуард Пальгунов

В центре Волгограда на подъездах многоэтажек появились тревожные объявления. При сиренах воздушной тревоги жильцов призвали спрятаться в подвалах, которые должны служить бомбоубежищем. Такие объявления в конце прошлой недели расклеили у подъездов дома №8 на улице Невской.

На расклеенных бумажках указано, в какой квартире нужно брать ключи от подвалов. Только сами помещения вряд ли являются настоящими бомбоубежищами. Жильцы 10-этажки на Невской рассказали сайту volgograd.kp.ru, что они спустились в подвалы, чтобы посмотреть их состояние. Увиденное их не убедило, что помещения действительно могут служить бомбоубежищем. Да и появление объявлений жильцы назвали какой-то ошибкой. После того, как история получила огласку в социальных сетях и на различных форумах, информацию о том, как действовать при воздушной тревоге, с подъездов сорвали.

Такие объявления появились у подъездов дома №8 на ул. Невской, правда, их быстро сорвали. Фото: Екатерина Моложавенко.

Появление объявлений, в которых жильцов многоэтажек в Волгограде просят спускаться в подвалы при воздушной тревоге, не носят массовый характер. Они появляются очень редко. Госжилнадзор сейчас проводит проверки состояния подвальных и чердачных помещений в домах региона перед зимой. Инспекции носят плановый характер, оценивается работа управляющих организаций.

В Волгоградской области 8 ноября пройдут масштабные учения гражданской обороны. В том числе, зазвучит воздушная тревога. Власти призвали волгоградцев при сиренах сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, так как учения носят тренировочный характер.