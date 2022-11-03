В Волгограде взялись за проверку подвалов

В Волгограде и области проверяют состояние подвалов Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде и области Госжилнадзор взялся за проверку подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов. Чиновники отмечают, что инспекции плановые и необходимы для того, чтобы оценить состояние общедомового имущества перед зимой и работу УК.

3 ноября проверка прошла в 9-этажках Краснооктябрьского района областного центра. «Комсомолка» посмотрела, как выглядят подвалы в многоквартирных домах Волгограда.

В подвальные помещения не должны попадать посторонние Фото: Эдуард Пальгунов

- В Волгоградской области проходят рейды по проверке состояния подвальных и чердачных помещений в преддверии зимнего сезона. Управляющие компании обязаны следить за их состоянием, а также не допускать в них посторонних лиц, это может создать предпосылки для угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в этих домах, - рассказал заместитель начальника инспекционного отдела инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Андрей Савоцков.

У входа обязательно должен быть телефон круглосуточной диспетчерской службы Фото: Эдуард Пальгунов

В подвалах должно быть чисто и сухо Фото: Эдуард Пальгунов

Подвалы должны быть чистыми, без мусора, сухими, не подтопленными и закрыты на замок. У каждой двери в подвальное или чердачное помещение должны быть указаны номера телефонов аварийно-диспетчерской службы управляющей компании, чтобы в любое время специалист их открыл в случае какой-либо коммунальной аварии. Если при проверках подвалы или чердаки не отвечают нормам закона, ответственных за их содержание организаций наказывают. Штрафы для УК и ТСЖ составляют от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

Инспекторы оценивают коммуникации, нет ли где-то подтеков Фото: Эдуард Пальгунов

В некоторых подвалах уже можно встретить мешки, в которых находится песко-соляная смесь. Некоторые УК готовятся к гололеду. А среди нарушений, которые выявляют специалисты, это загромождение помещений различным мусором, при проблемах с коммуникациями появляются подтопления. В открытые подвалы попадают посторонние. Чтобы не допустить нарушения, управляющие организации должны несколько раз в неделю следить за состоянием общедомового имущества.

Чтобы посторонние не попадали в подвал, он должен быть закрыт на замок Фото: Эдуард Пальгунов

- У нас проверка проводится строго в понедельник, среду и пятницу. Закрыт ли подвал, проверяет дворник, мастер, слесарная группа, электрики, иногда при необходимости это могу сделать я. Проникновение чужих людей не допускается. Еще вешаем объявления, предупреждаем жителей, что подкармливать бездомных животных не стоит. Потому что подкормка животных – это подкормка вредителей, - рассказал директор управляющей компании «Тандем» Сергей Додонов.

Управкомпании просят жильцов не подкармливать животных, чтобы они не обитали в теплых подвалах Фото: Эдуард Пальгунов

Также в подвалах регулярно могут проводить обработку, чтобы в них не появились тараканы, крысы и мыши.

- У нас проводится постоянная травля грызунов и насекомых на опережение, раз в месяц заказываем обработку. Если вдруг у жильцов появляется жалоба, максимум через 3 дня приезжают специалисты со своим оборудованием, которые проходят через весь подвал, - отметил мастер участка Сергей Штода.

В некоторых подвалах уже подготовили реагенты, чтобы посыпать их во время гололеда Фото: Эдуард Пальгунов

Мастер участка одной из управляющих компаний Волгограда отметил, что с начала отопительного сезона некоторые жильцы еще жалуются на холодные батареи. Даже сегодня во время инспекции жительница 9-этажки на Красном пожаловалась, что в ее квартире в одной из комнат до сих пор нет отопления. Специалистам пришлось устранять проблему.

- Бывают жалобы на отопление, где-то система завоздушена, есть какие-то проблемы. Слесаря спускают воздух, где надо по 2-3 раза, процесс запуска отопления достаточно длительный, - отметил Сергей Штода.

Управкомпании должны по несколько раз в неделю должны проверять состояние подвалов Фото: Эдуард Пальгунов

Подвалы и чердаки входят в общедомовое имущество многоквартирных домов, за что платят жители. Оплата происходит по квадратным метрам. В управляющих компаниях отметили, что есть должники, на некоторых приходится подавать в суд.

На сегодняшний день госжилнадзор проверил 1477 многоквартирных домов в Волгоградской области.