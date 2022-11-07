В Волгоградской области готовы к учениям по гражданской обороне

8 ноября в городах будут выть сирены. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во всех городах и районах Волгоградской области 8 ноября 2022 года пройдут комплексные межведомственные учения по гражданской обороне. Подготовку к масштабной тренировке согласно указу президента 7 ноября обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Во время масштабных учений включат предупреждающие об опасности сирены. Чиновники, силовики, спасатели и профильные ведомства будут отрабатывать вопросы, связанные с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Напомним, по указу президента в Волгоградской области установлен уровень повышенной готовности к ЧС. В тренировке также задействуют компании сфер ЖКХ, энергетики, транспорта и реального сектора экономики. По итогам учений власти будут думать, как усовершенствовать систему гражданской обороны.