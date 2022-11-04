В Волгоградской области 8 ноября зазвучат сирены

В Волгограде на следующей неделе зазвучат сирены Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде и области 8 ноября пройдут масштабные комплексные учения по гражданской обороне. Будут отработаны практические действия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Волгоградцам следует не пугаться 8 ноября, когда зазвучат сирены воздушной тревоги и сигналы гражданской обороны, они будут учебными. Будут использованы средства оповещения региональной автоматизированной системы. Чиновники отмечают, что учения были запланированы заранее и носят тренировочный характер.

- Жителям региона следует сохранять спокойствие, никаких действий предпринимать не нужно, - отметили в профильном комитете.

Напомним, о проведении комплексных межведомственных учений объявил губернатор.