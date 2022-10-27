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Общество27 октября 2022 9:28

Синоптики рассказали, сколько в Волгограде 27 октября выпало осадков

Дождь идти не перестает
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде за 10 часов в четверг выпало 17 мм осадков

В Волгограде за 10 часов в четверг выпало 17 мм осадков

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде продолжает идти сильный дождь, который образовал по городу огромные лужи. И пока небесная канцелярия не собирается останавливаться. Синоптики рассказали, сколько уже осадков выпало в Волгограде. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в администрации города со ссылкой на метеорологов, 27 октября за 10 часов выпало 17 мм осадков.

В течение дня воды в городе станет только больше. Дождь будет идти весь четверг. На дорогах образовались настоящие реки, брызги от машин попадают на пешеходов.

Утром в четверг из-за дождя в областном центре были 9-балльные пробки. Тяжелая ситуация образовалась на Нулевой продольной, где не включилось очистное сооружение на улице Землянского. Вода до выяснения причин неполадок и их устранения выводится по резервной схеме.