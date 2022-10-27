Нулевую продольную в Волгограде затопило из-за неработающего ЛОСа

Нулевую продольную затопило дождем. Фото: Екатерина Кожихова.

В Волгограде утром 27 октября затопило Нулевую продольную. Ливневки должны были помочь справиться с непрекращающимся дождем, но как специально они в четверг перестали работать. Новое очистное сооружение на улице Землянского не пропускает через себя воду, объяснил сайту volgograd.kp.ru источник в администрации Волгограда. Что случилось с ЛОСом, приехали выяснять специалисты «МБУ Северное».

Спецтехника заняла правую полосу Рокадной дороги, по которой ехал невнимательный таксист. Он врезался в машину коммунальщиков, перегородив еще одну полосу Нулевой продольной. В итоге волгоградцы теперь стоят в огромной пробке. В целом в областном центре с утра 9-балльные заторы.

Из-за ливня и ДТП на Нулевой продольной огромная пробка до 7-й Гвардейской. Фото: Екатерина Кожихова.

И хоть на Нулевой продольной сейчас огромные дождевые реки, склон рядом с ней на месте. Он никуда не уплыл, как это бывало во время ливней несколько лет назад.