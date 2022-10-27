Из-за дождя утром 27 октября в Волгограде образовались 9-балльные пробки

Из-за ливня движение в Волгограде буквально встало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осадки постоянно вызывают дорожный коллапс в Волгограде. Вот и утром 27 октября в областном центре непрекращающийся дождь буквально остановил движение на дорогах. В Волгограде образовались пробки в 9 баллов. Фиксируются мелкие ДТП, кроме того, проезжие части затоплены водой.

Заторы оцениваются в 9 баллов. Данные "Яндекс.Пробки".

Огромные заторы после 9.00 утра на Нулевой, Первой и Второй продольных магистралях, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «Яндекс.Пробки». Рокадная дорога буквально стоит от поворота на Мамаевом кургане до перекрестка с 7-й Гвардейском. Там случилась авария. 8-километровая пробка на проспекте Ленина от площади Ленина до стадиона Монолит на Красном. В Краснооктябрьском районе затрудненно движение по Второй продольной от Кубинской до Штеменко. Есть пробка и на Третьей продольной по Менделеева до моста №8, но там заторы каждый день из-за ремонта путепровода.

Пробки образовались также на Университетском проспекте, улице Рабоче-Крестьянкой по направлению в центр города. Тратят лишние время в дороге волгоградцы на мелких дорогах, в том числе на улицах Ангарской, Пархоменко, Хиросимы, проезде Дорожников и других.