Дождь 27 октября в Волгограде будет идти весь день

Дождь не закончится в ближайшие 3 дня. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Беспросветный дождь длинной в трое суток зарядил в Волгоградской области 27 октября. По прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, лить будет как минимум до обеда субботы. Влажность воздуха в четверг составила 96%, и сегодня дождь не прекратится. Волгоградские ливневки еще с утра перестали справляться с проходящим через них потоком воды. На дорогах реки и пробки.

Утром 27 октября температура воздуха в Волгограде около +4, днем потеплеет до +8. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, поэтому сегодня точно день не для прогулок и поездок. Такая же температура воздуха сохранится в пятницу и субботу, но дождь немного утихнет.