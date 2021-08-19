В Волгограде достроили еще три ЛОСа

На Спартановке строят два очистных сооружения. Фото: Эдуард Пальгунов

В центре Волгограда вскоре начнут работать еще три локальных очистных сооружения. Подрядчики завершили строительство ЛОС, располагающихся на берегу Волги в створе улиц 13-й Гвардейской, Гагарина и Землянского. Их суммарная мощность 800 литров в секунду. Построили очистные сооружения по нацпроекту «Экология» для того, чтобы очищать ливневые стоки, которые сейчас уходят прямиком в Волгу.

- После проведения необходимых испытаний и приемки работ ЛОС будут введены в эксплуатацию, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Всего в границах Волгограда запланировано строительство 13 ЛОС, каждое сможет пропускать от 100 до 400 литров грязной воды в секунду. Уже очищает ливневые стоки сооружение на улице Калинина в Ворошиловском районе. На 90% и более готовы очистные у гостиницы «Турист» в центре, на улице Бобруйской в Ворошиловском и у Дедушенковского оврага в Советском районе.

Больше работы осталось строителям двух ЛОС на Спартановка около улицы Грамши. Там сейчас укрепляют защитные насыпи. Строят новый комплекс биологической очистки городской канализации и на острове Голодном. Когда все эти очистные сооружения заработают на полную мощность, в Волгограде, наконец, смогут открыться пляжи на правом берегу Волги.