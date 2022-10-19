В Волгограде движение по обеим частям моста на Третьей продольной откроют в ноябре

Пробки на мосту на Третьей продольной должный уйти в ноябре Фото: Екатерина СИМОХИНА

В следующем месяце мучения волгоградцев, которые вынуждены ездить на машине и общественном транспорте через Третью продольную в Дзержинском районе, закончатся. Сейчас на путепроводе постоянные огромные пробки из-за ремонта, движение осуществляется по одной части моста. В ноябре машины начнут ездить по обеим частям путепровода №8. Подрядчик приступил к укладке финишного слоя асфальта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

После того, как движение по мосту между постом ГАИ и Больничным комплексом будет открыто в обычном режиме по двум частям, к обычной схеме вернется автобус №59. С 20 октября общественный транспорт временно поменяет маршрут.

Ремонт моста на Третье продольной проводится в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Укладка асфальта проводится с учетом погодных условий, ее планируется завершить до конца октября. Ранее на путепроводе привели в порядок основание, обустроили деформационные швы, укрепили откосы, заменили резиновые опорные части пролетов. Сейчас рабочие устанавливают перила, монтируют основание пешеходной части моста.

Отметим, в этом году проводится ремонт первой половины путепровода. Весной следующего года работы начнутся по обновлению конструкций на второй части сооружения. Мост был построен в 1988 году, за это время он ни разу капитально не ремонтировался, хотя испытывает серьезную нагрузку из-за большого числа проезжающих легковых и грузовых машин. В 2019 году проведенное обследование выявило у моста ряд дефектов, асфальт на проезжей части был в огромных ямах.