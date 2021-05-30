На реконструкцию 3-й Продольной магистрали в Волгограде потратят 1,6 млрд рублей

Завершат реконструкцию осенью 2023 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вскоре на Третьей продольной магистрали Волгограда начнется масштабный ремонт. Затронет он трехкилометровый участок трассы в районе поселка Водстрой. Как сообщает «КП-Волгоград», комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области разместил аукцион с ограниченным участием по отбору подрядчика для реконструкции автомобильной дороги «3-я Продольная магистраль» на участке км 4+800 - км 7+000» на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 миллиард 672 миллиона 924 тысячи рублей. Определят подрядчика 29 июня, срок выполнения работ - до 15 октября 2023 года.

- Проектной документацией предусмотрен комплекс работ с устройством путепровода над железной дорогой, искусственного освещения, средств организации безопасности дорожного движения, шумозащитных экранов, пешеходных тротуаров, остановочных павильонов и перехватывающей парковки, - сообщили в облкомдортрансе.

Кроме того, подрядчику предстоит перенести коммуникации и линии связи, обследовать зону на наличие сохранившихся с войны боеприпасов, ликвидировать железнодорожный переезд, благоустроить и озеленить прилегающую территорию. И, конечно, на всем протяжении участка Третьей продольной, который проходит через Волгоград и Городищенский район области, появится новенький асфальт, который обеспечит автомобилистам комфортный и безопасный проезд и снизит количество аварийных ситуаций на дороге. Общая протяженность четырехполосного участка трассы – 3 километра 189 метров, в том числе 116 метров занимает путепровод.

Финансировать работы будут из областного бюджета. В 2021 году подрядчик получит 56 миллионов, в 2022-м - более 652 миллионов рублей, в 2023-м – более 964 миллионов. Начнутся работы в июле, сразу после того, как с подрядчиком подпишут контракт.