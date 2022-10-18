В Волгограде автобус №59 перестанет заезжать на Третью продольную

Автобус больше не будет заезжать на Третью продольную. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жителям Волгограда, которые пользуются автобусом №59, с 20 октября 2022 года придется привыкать к новому маршруту. Мэрия внесла временные изменения в схему движения. Теперь автобусы не будут заезжать на Третью продольную, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

- При движении по улице Землячки в сторону Краснооктябрьского района после круговой развязки автобус №59 продолжит движение в сторону улицы Рокоссовского, по ней проследует до улицы Менделеева и далее на привычному маршруту, - рассказали в мэрии.

Как пояснили чиновники, автобусы №59 теперь будет проезжать через остановки «Больничный комплекс», «Ул. Мичурина» и «Ул. Чайковского». По требованию пассажиров высадят на остановке «СК «Профессионал». А вот до трех других остановок - «Пост ДПС», известный как «шайба» на Третьей продольной, «Дачи» и «Магазин» на улице Менделеева – на 59-м автобусе больше не доехать. Туда продолжат ходить автобус №7, а также маршрутки№ 56, №13 и 10с.