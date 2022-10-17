Волгоградская блогерка Виолетта Чиковани отправилась искать любовь в Кейптаун

Виолетта Чиковани. Фото: ТНТ.

Блогерка из Волгограда Виолетта Чиковани отправилась на край земли, чтобы найти свою любовь. Девушка принимает участие в съемках телевизионного реалити-шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ. Съемки проходят на роскошной вилле на берегу океана в Кейптауне в ЮАР. Герои пытаются изменить свою судьбу и влюбиться. Им приходиться проходить различные испытания своих чувств. Еженедельно проект покидает один из участников. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ТНТ.

Виолетта Чиковани стала популярным блогером с большим числом подписчиков в социальных сетях. Также она пробует себя в музыке. Еще волгоградка хочет найти свою любовь.

- Я хочу понять, может ли кто-то быть достойным меня. Я хочу увидеть на этом проекте реально сильных мужчин, которые могут себя проявить, - рассказала Вита.

Дойти до финала проекта сможет только одна пара, которая также заберет в качестве приза круглую сумму денег. Реалити-шоу с ведущими Мариной Кравец и Анной Хилькевич выходит с понедельника по четверг в 22.00.

Отметим, Виолетта Чиковани признавалась «Мисс Волгограда», в 2015 году, будучи студенткой Волгоградского института бизнеса, она завоевала титул «Краса студенчества России». Волгоградка решила стать блогером, ради лайков в социальных сетях она неоднократно устраивала скандальные перформансы. Веной 2020 года на улице Советской девушка прокатилась на матрасе, привязанном к машине, несколькими месяцами ранее «Мисс Волгограда» увела жениха у Ольги Бузовой. В прошлом году Виолетта Чиковани прокатилась за рулем спорткара «Chevrolet Camaro» по скверу Саши Филиппова. Уже в этом году во время матча «Ротора» на «Волгоград Арене» девушке сделали предложение руки и сердца, но, видимо, свадьба не состоялась или это было постановочно.