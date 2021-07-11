Блогерша из Москвы прокатилась на кабриолете по скверу в Волгограде ради съемок смешного ролика

Блогерша заплатила небольшой штраф. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 10 июля в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда очевидцы заметили желтый кабриолет "Шевроле Камаро", рассекающий по тротуару. Люди пожаловались в полицию. Инспекторы ДПС задержали 27-летнюю жительницу Москвы. Ей оказалась скандальная блогерша Виолетта Чиковани - волгоградка, завоевавшая титул "Мисс Россия" несколько лет назад.

- Заехала на территорию Парка Филиппова, пока снимали социальный ролик. Ролик для инстаграмма, так как я блогер, - рассказала полицейским девушка. - Снимали юмористический ролик якобы мы богатые ребята, с КВНщиками собрались покататься, взяли в аренду машину. Это обычное административное нарушение. Заехала на бордюр и заплатила штраф. Мы не заезжали на территорию, где находились дети, мы никого не могли травмировать.

Несмотря на опасность нарушения, блогерше выписали небольшой штраф.

- В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД» и назначен штраф в сумме 2000 рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс0службе ГУМВД по Волгоградской области.