"Мисс Волгоград" увела жениха у Ольги Бузовой

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:19:07+03:00

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Самая обсуждаемая новость сейчас в среде поклонников «Дома-2» - новый роман, который закрутил один из любимчиков проекта Роман Гриценко. Молодой человек долго пытался добиться взаимности у Ольги Бузовой, а в итоге нашел любовь за периметром. Парень поначалу скрывал свою новую возлюбленную, а на днях выдал сразу серию фото и видео. Оказалось, что Романа отбила у Бузовой волгоградка Виолетта Чиковани.

«Были с Виолеттой на свадьбе. Пока не на своей», «Ну как мы смотримся?»- выкладывает Гриценко фото их влюбленной парочки.

Подписчики выбор Романа оценили и даже предлагают парню быстрее жениться, чтобы не упустить такую красотку.

Виолетта, к слову, в Волгограде хорошо известна – в 2015 году она завоевала титул «Мисс Волгограда». А в последние годы позиционирует себя, как блогер. И у нее уже более миллиона подписчиков.

Познакомились Гриценко и Чиковани на проекте, когда девушка приезжала на съемки клипа Ольги Бузовой и Вити АК.

romangritsenko13 Любимчик "Дома-2" Роман Гриценко раскрыл свои отношения с волгоградкой Виолеттой Чиковани

ИСТОЧНИК KP.RU