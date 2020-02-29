2020-02-29T13:19:07+03:00
Общество

"Мисс Волгоград" увела жениха у Ольги Бузовой

Виолетта Чиковани закрутила роман с участником из «Дома-2» Романом Гриценко
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Романа Гриценко.Фото с личной странички Романа Гриценко.
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Самая обсуждаемая новость сейчас в среде поклонников «Дома-2» - новый роман, который закрутил один из любимчиков проекта Роман Гриценко. Молодой человек долго пытался добиться взаимности у Ольги Бузовой, а в итоге нашел любовь за периметром. Парень поначалу скрывал свою новую возлюбленную, а на днях выдал сразу серию фото и видео. Оказалось, что Романа отбила у Бузовой волгоградка Виолетта Чиковани.

«Были с Виолеттой на свадьбе. Пока не на своей», «Ну как мы смотримся?»- выкладывает Гриценко фото их влюбленной парочки.

Подписчики выбор Романа оценили и даже предлагают парню быстрее жениться, чтобы не упустить такую красотку.

Виолетта, к слову, в Волгограде хорошо известна – в 2015 году она завоевала титул «Мисс Волгограда». А в последние годы позиционирует себя, как блогер. И у нее уже более миллиона подписчиков.

Познакомились Гриценко и Чиковани на проекте, когда девушка приезжала на съемки клипа Ольги Бузовой и Вити АК.

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Любимчик "Дома-2" Роман Гриценко раскрыл свои отношения с волгоградкой Виолеттой Чиковани
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ИСТОЧНИК KP.RU

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