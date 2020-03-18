2020-03-18T17:48:03+03:00
Общество

Ради хайпа: "Мисс Волгоград" прокатилась на матрасе по улице Советской

Водителя оштрафовали за нарушение правил дорожного движения
Екатерина МАЛИНИНА
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Девица явно не думала о последствиях своей выходки.Девица явно не думала о последствиях своей выходки.
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Что только не придумывают блогеры, чтобы заработать лайки. Кто-то на стуле к вертолету привязанным летает, кто-то устраивает жесткие розыгрыши с прохожими. Волгоградка Виолетта Чиковани, получившая в свое время титул «Мисс студенчество» и «Мисс Волгоград», тоже решила отличиться. Нет - не отправилась в детский дом с благотворительной миссией и не стала почетным донором. 16 марта она выложила в сторис на своей страничке несколько видео. Не первом ,блогер делится предстоящим событием: ей нужно прокатиться на матрасе, который привязан тросом к тачке. «Она будет ехать туда, а я буду спать» - радуется девица под одобрительные возгласы друзей.

На матрасе Чиковани действительно проехала – по улице Советской. Во время вояжа она не забывала махать рукой снимающему ее оператору и проезжающим водителям, которые такому соседству вряд ли обрадовались. Ведь в любой момент волгоградка могла попасть под колеса: покалечиться сама и искалечить жизнь водителю.

Из-за необычного «прицепа» даже образовался небольшой затор. Водитель «Мерседеса», который стал на время тягачом, благоразумно съехал к обочине и припарковал матрас.

Поездка оказалась не только в соцсетях, но и на камерах системы «Безопасный город». Инспекторы ГИБДД оперативно отреагировали на опасную ситуацию на дороге и пригласили водителя иномарки для беседы в райотдел.

Молодой человек откровенно признался, что «хайпануть» ему предложила подруга, а он по неопытности – права он получил меньше месяца назад – согласился. Но, мол, молодой, не понимал, что творит. Парня, кстати, студента колледжа олимпийского резерва, оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров и за несоблюдение требований об ОСАГО. Машина оказалась не застрахована.

Волгоградца оштрафовали за выходку подруги-блогера.

Девушка в свое время завоевала титул "Мисс студенчество" и "Мисс Волгоград". Фото: со страницы героини в vk.com

Девушка в свое время завоевала титул "Мисс студенчество" и "Мисс Волгоград". Фото: со страницы героини в vk.com

Сама Виолетта Чиковани пока никак не прокомментировала итоги своей выходки. Может быть, обдумывает новый дерзкий проект, который принесет ей лайки, а значит, и деньги. Главное, чтобы он не закончился трагедией, как печально известное купание в бассейне, когда погибли три человека.

"Мисс Волгоград" прокатилась на матрасе по улице Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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