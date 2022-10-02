Волгоградцам рассказали, какие сотрудники производств получают бронь от частичной мобилизации

Не все работники оборонных предприятий имеют бронь от частичной мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Волгоградской области продолжают разъяснять условия, по которым могут призвать в армию в рамках частичной мобилизации. В регионе работает специальный телеграм-канал, в котором отвечают на вопросы по призыву. Так были даны разъяснения по тому, все ли работники предприятий оборонного комплекса имеют бронь. Освобождены от призыва не все сотрудники таких производств, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на канал «Мобилизация. Волгоградская область».

- Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы. Граждане, трудящиеся на этих должностях, являются забронированными, - рассказали волгоградцам.

Напомним, волгоградцы, которые считают, что получили повестку по ошибке во время частичной мобилизации, могут написать телеграм-боту @mobilizatsia34_bot.

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