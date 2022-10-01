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Общество1 октября 2022 10:18

Волгоградская прокуратура открыла «горячую линию» по нарушениям прав при частичной мобилизации

Она работает ежедневно кроме выходных
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
По "горячей линии" смогут позвонить те, чьи права нарушены при мобилизации.

По "горячей линии" смогут позвонить те, чьи права нарушены при мобилизации.

Прокуратура Волгоградской области решила поддержать граждан, попавших под частичную мобилизацию. Надзорное ведомство организовало «горячую линию» для жителей региона. На ней можно проконсультироваться или оставить жалобу на нарушения военкоматов. Прокуратура обещает оперативно реагировать на все звонки и заявления.

Прием обращений ведется ежедневно дежурным прокурором с 9-00 до 18-00 (в пятница до 16-45) кроме выходных по телефону (8442) 53-40-68.