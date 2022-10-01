Волгоградцев призовут на военную службу на месяц позже обычного

Сроки призыва перенесли, чтобы не создавать путаницу и толчею в военкоматах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области с 1 октября, как и по всей стране, должен был начаться осенний призыв. Но президент решил его перенести на месяц. То есть призывать молодых людей от 18 до 27 лет начнут лишь 1 ноября и закончат 31 декабря. Об этом сообщает Министерство обороны на своем сайте. Точную цифру по волгоградскому региону пока не озвучивали. В среднем обычно в армию отправляется служить до 3 тысяч молодых волгоградцев.

Скорее всего, сроки сдвинули, чтобы избежать толчеи в военкоматах. Ведь одновременно с этим идет частичная мобилизация.

А вот у тех, у кого закончилась срочная служба, вернутся домой сразу после 1 октября 2022. Они, кстати, могут попасть под мобилизацию, так как подходят под имеющиеся у военкоматов критерии.