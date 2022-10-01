В Волгограде рассказали, когда начнут поступать выплаты мобилизованным мужчинам

Выплаты начинают зачислять через 1-2 дня после прикрепления к военной части. Фото: ЮВО

В Волгоградской области продолжается частичная мобилизация. Но кроме вопросов куда отправят, будет ли обмундирования, многих волнует, когда начнутся выплаты. В телеграм-канале Мобилизация. Волгоградская область специалисты дали разъяснение.

- Денежное довольствие мобилизованным гражданам будет начисляться с момента издания приказа о зачислении в списки воинской части.

Обычно на это надо 1-2 дня после того, как мужчина прибудет в свою часть.

Известно, что деньги зачисляются на счет, привязанный к карте «Мир». Если ее нет, то ее открывают. Минимально, на что может рассчитывать мобилизованный – это 195 тысяч в месяц. Больше будут платить, если есть звание. В некоторых регионах существуют свои доплаты. Но в Волгоградской области о них пока не объявляли.