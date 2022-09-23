Заседание призывной комиссии по частичной мобилизации прошло в Волгоградской области

Губернатор снова совещался с силовиками. Фото: АВО

В пятницу. 23 сентября 2022 года, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в закрытом режиме провел очередное заседание призывной комиссии по частичной мобилизации в рамках исполнения указа президента. В совещании приняли участие главы силовых ведомоств, представители военкоматов, военком и чиновники региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе губернатора. Подробности заседания не сообщаются.

Тем временем, после объявления 21 сентября в России частичной мобилизации, каждый день с призывных пунктов Волгограда и области к местам проведения учебных сборов отправляются автобусы с резервистами.

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