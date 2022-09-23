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Политика23 сентября 2022 7:07

В Волгограде собравшихся у военкомата призывников сняли на видео

В области продолжается частичная мобилизация резервистов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Автор: телеграм-канал ХY | Волгоград

Фото: Автор: телеграм-канал ХY | Волгоград

Накануне, 22 сентября, у военкомата Краснооктябрьского и Тракторозаводского района Волгограда сняли на видео призывников, подлежащих частичной мобилизации. Судя по записи, где получившие повестки резервисты садились в автобусы, их уже отправили в пункты сбора. Там волгоградцы пройдут военную подготовку, обязательную для выполнения задач, поставленных Минобороны РФ.

Как рассказал сайту volgograd.kp.ru один из мобилизованных, он вместе с остальными уже находится в пункте сбора, куда уже прибыли сотни жителей Волгограда.

Напомним, частичная мобилизация объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Всего мобилизуют 300 тысяч россиян. В Волгоградской области ее возглавил губернатор Андрей Бочаров.