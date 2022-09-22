В Волгограде подлежащих мобилизации резервистов начали вызывать в военкоматы

С утра в военкомат приезжают резервисты. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области, как и по всей стране, началась частичная мобилизация. В нашем регионе ее возглавил губернатор Андрей Бочаров. Волгоградцы начали получать повестки из военкоматов. «КП-Волгоград» рассказывает, как проходит призывная комиссия и как сами волгоградцы к этому относятся.

У военкомата Краснооктябрьского и Тракторозаводского района немноголюдно. Несколько волгоградцев ждут на улице своей очереди. Некоторых пришли поддержать семьи.

- Я получил предписание и приехал сюда. Передал военный билет и пока жду, - рассказал 35-летний Роман. К моменту разговора он еще не знал, отправится ли в зону СВО. – Я отслужил срочную службу, кадровую специальность называть не буду. Если нужно защищать страну, значит буду. Переживаний у меня нет. Я спокойно к этому отношусь. У меня супруга, ребенок, работа. Если честно, я не следил за новостями, но в курсе ситуации. Раз нас туда позвали помочь, то это мой долг.

Спустя полчаса волгоградец вышел повесткой.

- Отправляюсь на фронт, - сообщил Роман. Отреагировал он на эту новость спокойно.

Другой резервист у военкомата лаконично ответил:

- Я вам скажу так: надо – значит надо.

Были у военкомата и те, кто пришел узнать, попадает ли он под мобилизацию или нет.

- Супруг сейчас находится внутри, ждет. Мы переехали, а зарегистрированы по другому адресу. Мой муж подходит по всем параметрам. Ему 35 лет, у него соответствующий опыт. Поэтому решили приехать и узнать. Поначалу сам рвался, а теперь и мобилизацию объявили, - говорит женщина, приехавшая с супругом.

А вот 41-летний Игорь пришел в военкомат, чтобы изъявить желание поехать в зону СВО без всяких повесток.

- Я отслужил срочную службу, был в горячей точке. Несколько знакомых попали под мобилизацию. Я принял решение поехать. Это моя жизненная позиция. Нужно защищать наши границы. Моему сыну сейчас десять лет. Хочу, чтобы он вырос и жил в мирное время, чтобы ему не пришлось брать в руки оружие. Кто, если не мы? - объяснил Игорь.

Уже сегодня отбывает на боевую подготовку 28-летний Денис.

- Позвонили из военкомата, попросили прийти. Вот получил повестку. Все это очень неожиданно для меня и моей семьи, - говорит волгоградец. – Но куда деваться, раз призвали, то поеду. Уже через несколько часов сборы, сказали взять теплые вещи. Переживаю только за работу, - признался Денис.

Напомним, накануне Путин подписал Указ о частичной мобилизации в стране. Для участия в спецоперации призовут 300 тысяч резервистов.