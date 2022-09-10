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Общество10 сентября 2022 13:57

В Волгограде корабли Каспийской флотилии показали инсценировку боя

Действо прошло на Волге напротив Центральной набережной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде показали бой военные корабли.

В Волгограде показали бой военные корабли.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 10 сентября 2022 большая часть зрелищной дневной программы мероприятий в честь дня города развернулась на Волге напротив Центральной набережной. В акватории реки показали инсценировку боя кораблей Каспийской флотилии, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Звуки стрельбы напугали горожан, которые пришли в этот день на праздник. Было, действительно, очень громко. Перед этим на военные суда можно было подняться всем желающим.

Корабли палили холостыми.

Корабли палили холостыми.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

До этого можно было попасть на борт.

До этого можно было попасть на борт.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Подробная программа праздника на День города 2022 в Волгограде здесь.

Онлайн-трансляция празднования Дня города - здесь.

Об истории кораблей рассказывали военные.

Об истории кораблей рассказывали военные.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

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