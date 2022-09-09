Вечером в центре событий окажется защищавший Сталинград бронекатер БК-31. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В программе праздничных мероприятий в Волгограде на День города 9 сентября 2022 года – парад светящихся воздушных шаров, открытие набережной, живые картины и светозвуковое шоу на бронекатере БК-31, а также салют боевых кораблей. Сайт volgograd.kp.ru рассказывает, куда сходить и что посмотреть 9 сентября в Волгограде.

В первый день праздника на День города в Волгограде откроют обновленную нижнюю террасу набережной и новый амфитеатр на 2300 мест. С 17 часов от центральной лестницы до амфитеатра разместится арт-пространство «Город на Волге». Реконструкторы воссоздадут атмосферу Царицына и Сталинграда, а Волгоград современный представят танцами. На мастер-классах можно будет поучиться Hip-Hop, брейк-дансу и другим танцевальным направлениям. С 17.00 до 20.00 справа от центральной лестницы на нижней террасе набережной будут светиться как огромные фонари 11 аэростатов – больших воздушных шаров. А в 18.00 на Волге устроят впечатляющее флайборд шоу.

9 сентября 2022 года в 19.20 в Волгограде в центре событий окажется защищавший Сталинград бронекатер БК-31. В павильоне на набережной, где он установлен, покажут живые картины его героического пути. Светозвуковое представление расскажет о судьбе затонувшего осенью 1942 года речного «танка», а после в его честь дадут артиллерийский залп боевые корабли Каспийской флотилии.

Плюс к этому вечером 9 сентября 2022 года музыкальный фестиваль INDIAN SUMMER FEST устроят в аэропорту Волгограда. С 18.00 до 22.00 на сцену выйдут кавер-группы Мадрид и Третий Рим, RussoTuristo и Megapolis. Завершится фест выступлением группы Plazma и в 21.00 начнется салют. Повезет туда и обратно волгоградцев на фестиваль в аэропорту бесплатная электричка. От станции Волгоград 1 она пойдет в 16.58, обратно – в 21.30.

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