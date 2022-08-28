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Общество28 августа 2022 17:44

В Волжском из-за крупного пожара работает пункт временного размещения жителей

Волжанам предложили дождаться тушения огня в автобусах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волжского

Фото: Администрация Волжского

В Волжском продолжается тушение пожара на рынке «Людмила». Огонь в городе Волгоградской области был локализован, но пока не ликвидирован. Жителям многоэтажки №104 по улице Мира, которая находится рядом с торговым павильоном, предложили разместиться в пункте временного пребывания до окончания тушения пожара. Для этого были предоставлены автобусы, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- На месте происшествия работают руководители структурных подразделений администрации и лично глава города Игорь Воронин, - отметили в администрации Волжского.

Напомним, в городе-спутник рынок «Людмила» вспыхнул около 17.00. Площадь пожара достигла 7000 квадратных метров, его тушили 49 спасателей. Погибших и пострадавших нет. Рядом с пылающим павильоном произошел пожар в 9-этажке, в МЧС сообщили, что оба ЧП друг с другом не связаны. Из-за возгорания улица 40 лет Победы была частично перекрыта.