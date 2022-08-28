В Волжском огонь с горящего рынка перебросился на автомобили

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волжском спасатели продолжают сражение с крупным пожаром на рынке «Людмила». Пламя продолжает бушевать, причем уже не только в торговом павильоне. Огонь перебросился на припаркованные у рынка автомобили. Устанавливается количество поврежденного транспорта, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- На место происшествия выехало руководство ГУ МВД, УМВД России по Волжскому, - отметили в региональной полиции.

Из-за пожара по улице 40 лет Победы была перекрыта дорога. Ограничение ввели на участке от улицы Мира до улицы Дружбы. Движение регулируют 10 экипажей ГИБДД, автопатрулей ППС.

Напомним, пожар на рынке «Людмила» в Волжском произошел около пяти часов 28 августа. Огонь тушат 49 пожарных. На 17.45 площадь горения увеличилась до 7000 квадратных метров, сообщили в региональном Главке МВД.