В Волжском рядом с горящим рынком пожар возник в 9-этажке

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волжском продолжается ликвидация крупного пожара. Рынок «Людмила» выгорел почти дотла. Рядом с уничтоженными огнем торговыми павильонами случился пожар в 9-этажке. Спасателям пришлось выводить на улицу жильцов дома №63 по улице 40 лет Победы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, были эвакуированы 153 человека.

- Предварительно погибших, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 49 человек, 16 единиц техники, - уточнили в спасательном ведомстве.

Как сообщили в МЧС, пожар в многоквартирном доме никак не связан с горящим рынком.

- Угроза распространения пожара за территорию рынка отсутствует, - добавили в МЧС России.

Площадь пожара на рынке увеличилась до 7000 квадратных метров. Огонь перекинулся на припаркованные у рынка автомобили. Полицейские перекрыли проезжую часть по улице 40 лет Победы между улицами Мира и Дружбы.

Напомним, рынок «Людмила» в Волжском загорелся 28 августа около 17.00.