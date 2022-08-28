В Волжском крупный пожар охватил продуктовый рынок

Кадр с видео vk.com/zhest_vlz

В Волжском 28 августа вспыхнул пожар на продуктовом рынке «Людмила». Сообщение о ЧП поступило в 17.05. На место возгорания на улице 40 лет Победы прибыли пожарные расчеты 1-го и 5-го отрядов Федеральной противопожарной службы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горит кровля павильона на площади 100 квадратных метров.

Черный дым видно из разных частей Волжского. Кадр с видео vk.com/zhest_vlz.

- По предварительной информации погибших и пострадавших нет. На месте работают 16 единиц техники, 49 человек личного состава. От МЧС России - 36 человек, 11 единиц техники, - отметили в спасательном ведомстве.

Очевидцы сообщают, что пламя распространилось по рынку за считанные минуты и охватило всю его крышу. Черный дым от пожара видны в разных частях Волжского. Жители города-спутника публикуют видео горящего рынка в социальных сетях.

К 18.00 площадь пожара увеличилась и составила уже 7000 квадратных метров. Огонь стал уничтожать припаркованные у рынка автомобили. Полицейские перекрыли движение по улице 40 лет Победы. Кроме того, пожар произошел в 9-этажке рядом с торговыми павильонами. Были эвакуированы 153 человека. Однако ЧП в доме никак не связано с возгоранием рынка.

Примерно в 19.50 пожар на рынке был локализован спасателями.