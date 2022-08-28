Волгоградский губернатор из-за крупных пожаров провел оперативное совещание

Фото: Архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вечером в воскресенье собрал оперативное совещание в администрации. Экстренное заседание состоялась из-за ухудшения пожароопасной обстановки и неблагоприятного прогноза Гидрометцентра. Руководителям профильных комитетов, главам муниципалитетов были поставлены дополнительные задачи.

В ближайшие дни в Волгоградской области сохранится сухая и ветреная погода, которая грозит возникновениями крупных лесных пожаров. Все силы и средства региона должны находиться в режиме повышенной готовности. Властям поручено круглосуточно мониторить ситуацию.

Напомним, в Волгоградской области 28 августа возникло 2 крупных пожара. В Иловлинском районе загорелась степь недалеко от детского лагеря, в котором пришлось досрочно завершить смену. Детей автобусами повезли в Волгоград. Ближе к вечеру воскресенья вспыхнул рынок «Людмила» в Волжском. Площадь возгорания составила 7000 квадратных метров. Также вспыхнул огонь в 9-этажке рядом с рынком, но этот пожар не был связан с ЧП в торговых павильонах.