В Волгоградской области рядом с детским лагерем возник крупный степной пожар

Фото: Архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области днем 28 августа вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Степь и лес горят в Иловлинском районе. ЧП возникло недалеко от села Лог, где находится детский лагерь «Лазурный». Детей и работников учреждения из-за угрозы распространения огня эвакуировали.

В эвакуации детского лагеря пожарным оказывают помощь полицейские. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

По информации администрации Волгоградской области, в лазере «Лазурный» смена завершилась досрочно – на день раньше.

- Детей вывозят в Волгоград автобусами в сопровождения ГИБДД. Угрозы возгорания лагеря нет. По сообщениям регионального МЧС, в Иловлинском районе горит сухая трава. Угрозы лесам, инфраструктуре нет. Специалисты занимаются локализацией, - отметили в обладмине.