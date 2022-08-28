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Происшествия28 августа 2022 14:44

В Волгоградской области рядом с детским лагерем возник крупный степной пожар

Детей пришлось эвакуировать в Волгоград
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото: Архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области днем 28 августа вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Степь и лес горят в Иловлинском районе. ЧП возникло недалеко от села Лог, где находится детский лагерь «Лазурный». Детей и работников учреждения из-за угрозы распространения огня эвакуировали.

В эвакуации детского лагеря пожарным оказывают помощь полицейские. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

По информации администрации Волгоградской области, в лазере «Лазурный» смена завершилась досрочно – на день раньше.

- Детей вывозят в Волгоград автобусами в сопровождения ГИБДД. Угрозы возгорания лагеря нет. По сообщениям регионального МЧС, в Иловлинском районе горит сухая трава. Угрозы лесам, инфраструктуре нет. Специалисты занимаются локализацией, - отметили в обладмине.