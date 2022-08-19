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Общество19 августа 2022 16:41

В Волгограде жителей поселка Горная поляна будут возить 20 маршруток и автобус

Муниципальный транспорт поддержит частного перевозчика в первые дни работы
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Жителям поселка восстановили транспортное сообщение с городом.

Жителям поселка восстановили транспортное сообщение с городом.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде не утихает история с транспортным обслуживанием поселка Горная поляна. После того, как на полторы недели жители остались вообще отрезанными от города и стали записывать видеообращения к президенту, мэрия стала уделять им повышенное внимание. Сначала в качестве временной меры чиновники пустили в поселок муниципальный автобус, потом нашли перевозчика с 20 микроавтобусами, а в пятницу приняли решение сохранить и маршрутки, и муниципальный транспорт. Это временная мера, пока не станет понятно, что частный перевозчик справится сам.

Как рассказали «КП-Волгоград в мэрии, в первые дни работы нового перевозчика маршрутки 31к будут ходить да 7-й больницы, а муниципальный автобус – до «Акварели». Там пассажиры смогут сделать пересадку в любом городском направлении. Новая компания начнет обслуживать поселок с понедельника. Обещают постепенно вывести на линию 20 машин.

Напомним, прежний перевозчик бросил маршрут 31к 8 августа, оставив жителей поселка без транспортного сообщения с городом.