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Общество19 августа 2022 6:48

В Волгограде нашли нового перевозчика для маршрутки №31к

Он начнет работу со следующей недели
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде нашли перевозчика, который будет обслуживать маршрут №31

В Волгограде нашли перевозчика, который будет обслуживать маршрут №31

Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде определили перевозчика для маршрутки №31к. Волгоградцев от конечных остановок «Горная поляна» и «Речпорт (Музей истории)» будет возить компания ООО «Меридиан». Она единственной подала заявку для участия в аукционе. Комиссия признала ее соответствующей требованиям законодательства. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда. Перевозчик выйдет на маршрут №31к с 22 августа.

- После выхода на маршрут ООО «Меридиан» планомерно нарастит количество машин на линии до 20 единиц, - отметили в мэрии.

Напомним, 8 августа жители поселка Горная поляна лишились общественного транспорта. Обслуживающий маршрутку №31к перевозчик отказался работать на направлении. С 17 августа начал работу временный маршрут от Горной поляны до «Акварели».