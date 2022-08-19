В Волгограде нашли нового перевозчика для маршрутки №31к

В Волгограде нашли перевозчика, который будет обслуживать маршрут №31 Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде определили перевозчика для маршрутки №31к. Волгоградцев от конечных остановок «Горная поляна» и «Речпорт (Музей истории)» будет возить компания ООО «Меридиан». Она единственной подала заявку для участия в аукционе. Комиссия признала ее соответствующей требованиям законодательства. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда. Перевозчик выйдет на маршрут №31к с 22 августа.

- После выхода на маршрут ООО «Меридиан» планомерно нарастит количество машин на линии до 20 единиц, - отметили в мэрии.

Напомним, 8 августа жители поселка Горная поляна лишились общественного транспорта. Обслуживающий маршрутку №31к перевозчик отказался работать на направлении. С 17 августа начал работу временный маршрут от Горной поляны до «Акварели».