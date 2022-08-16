В Волгограде возобновит движение маршрутка №31к

Маршрутки в поселок пустят уже в среду. Фото: Александр КУЛИКОВ

Жители поселка Горная Поляна в Советском районе Волгограда вскоре снова будут с автобусом. Волгоградцы остались без общественного транспорта из-за перевозчика, который отказался работать на этом направлении. Уже с 17 августа 2022 года транспортное обслуживание поселка возобновит временный автобус, а с 22 августа к работе на маршруте №31к приступит новый перевозчик, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

- 22 августа новая компания, определенная в соответствии с действующим законодательством, начнет обслуживать маршрут №31к транспортом малой вместимости (маршрутные такси), - рассказали в мэрии.

Пока же на четыре дня перевозки в поселок Горная Поляна будет обеспечивать МУП. График работы временного маршрута с 17 по 21 августа 2022 года от Горной поляны – в 6.30, 7.30, 8.30, 17.00 и 18.00. От «Акварели» - в 7.00, 8.00, 16.30, 17.30 и 18.30. На временном маршруте оплатить проезд можно и банковской картой, и картой «Волна».

Напомним, перевозчик, который работал на маршруте №31к, решил сдать свою транспортную карту 8 августа. На поиск нового перевозчика и проведение необходимых процедур у мэрии ушло почти две недели.