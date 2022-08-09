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Общество9 августа 2022 11:46

В Волгограде ищут нового перевозчика на маршрутку №31к

Муниципалитет принимает заявки до 16 августа
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Маршрутки временно не ходят. Фото: мэрия

Маршрутки временно не ходят. Фото: мэрия

В Волгограде жители поселка Горная поляна лишились маршрутки №31к, которая ходила от поселка до музея «Россия – моя история» у речпорта. Как пояснили сайту volgograd.kp.ru в администрации города, обслуживающий маршрут перевозчик 8 августа 2022 года оказался работать на этом направлении.

- Перевозчик, обслуживающий маршрут №31к «Горная поляна – Речпорт (Музей Истории)», по собственной инициативе сдал транспортную карту, - рассказали в мэрии.

Без транспортного обслуживания жители поселка Горная поляна не останутся. Пока они могут могут уехать лишь на автобусах маршрута №52э «Поселок Майский - ВолГУ». Тем временем, муниципалитет ищет нового перевозчика на временно бесхозное направление. Заявки от маршрутчиков будут принимать до 16 августа. Желающему выдадут временное свидетельство на полгода. За это время администрация города проведет открытый конкурс по отбору постоянного перевозчика на «осиротевший» маршрут.