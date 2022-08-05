В ДТП на московской трассе в Волгоградской области пострадали 3 ребенка и женщина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Трассы Волгоградской области остаются очень опасными в сезон отпусков, водители из-на беспечности ежедневно устраивают серьезные ДТП. В четверг, 4 августа, очередное происшествие произошло на московской трассе в Иловлинском районе, пострадали 3 ребенка и женщина. В 17.20 на 900 километре дороги Р-22 «Каспий» в «Ладу Веста» с 51-летним водителем, делавшую поворот, врезалась 47-летняя женщина за рулем «Exeed». Внедорожник совершал обгон. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. «Exeed» после удара выехал в кювет.

Травмы получили две девочки 10 и 14 лет и 3-летний мальчик, которые ехали в «Ладе Веста», а также водитель «Exeed». Пострадавших увезли в больницу.

В последние дни Волгоградскую область захлестнули жестких ДТП на трассах. 3 августа на трассе Р-22 при столкновении двух легковушек погибла женщина. 1 августа в страшной аварии в Дубовском районе с участием фуры и двух легковых иномарок погибли две женщины и один мужчина, травмы получили два подростка и один водитель. Подозреваемого в совершении ДТП дальнобойщика арестовали. Очевидцами трагедии под Дубовкой стали многие водители, ехавшие мимо. Врач из Сургута рассказал, как оказывал помощь раненным.