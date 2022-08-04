В Волгоградской области в ДТП на московской трассе погибла женщина

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Одна из пострадавших в жестком ДТП на трассе Р-22 «Каспий» во Фроловском районе, которое произошло 3 августа, погибла. 60-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Авария произошла днем в среду. «ВАЗ-2111» под управлением 60-летнего водителя выезжал с второстепенной дороги и столкнулся с «Renault Logan», который ехал по трассе.

60-летний водитель отечественной легковушки находится в больнице, за его жизнь борются врачи. Его 60-летняя пассажирка не выжила.

Отметим, в Волгоградской области 3 августа произошли еще 3 ДТП, в которых травмы получили 4 человека, в том числе 2 ребенка.