Под Волгоградом арестовали водителя фуры после смертельной аварии на трассе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Дубовский районный суд отправил под стражу водителя фуры после жуткой аварии, которая произошла на трассе в Волгоградской области 1 августа. 34-летнего Шамиля Ахмедова подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

Жуткое ДТП произошло днем 1 августа на трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград» перед Дубовкой. Водитель грузового автомобиля «Mercedes-Benz Axor» с полуприцепом-рефрижератором «Kogel SV24» выехал на встречную полосу, где протаранил «Ford Focus» и «BMW 520I» из других регионов. В результате происшествия погибли 3 человека. Травмы, несовместимые с жизнью получила семейная пара, которая находилась в «Ford Focus» - 52-летний водитель и 46-летняя пассажирка. Также скончалась 52-летняя пассажирка «BMW». В Дубовскую ЦРБ госпитализировали двоих подростков и 52-летнего водителя немецкой иномарки, затем их перевезли в Волгоградские клиники.

14-летний мальчик, который был в «BMW», в крайне тяжелом состоянии в реанимации 25-й больницы. В 7-ю больницу эвакуировали в состоянии средней степени тяжести 15-летнего пассажира «Ford», в 4-й больнице водитель «BMW».

Дубовский районный суд удовлетворил ходатайство следователя полиции об аресте водителя фуры. При этом Ахмедов просил избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Дубовском районном суде Волгоградской области. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.