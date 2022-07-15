В Волгограде показали очистку памятника комсомольцам лазером

Памятник очищают лазером Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В центре Волгограда «Памятник комсомольцам – защитникам Сталинграда» ждал реставрации несколько лет. Наконец-то скульптурная композиция на бульварной части проспекта Ленина дождалась восстановления. Подрядчик приступил к работам в мае. А 15 июля журналистам показали очистку памятника лазерной установкой. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж реновации «Памятника комсомольцам – защитникам Сталинграда».

Специальное оборудование для очистки перевозят на фургоне Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фигуры комсомольцев за десятилетия покрылись ржавчиной, грязью. Чтобы убрать с металла все лишнее, как раз и нужна лазерная очистка. Мощный луч света легко справляется с любым лишним налетом на фигурах. И самое важное, лазер не повреждает сам металл.

Лазер легко удаляет ржавчину и грязь, не повреждая металл Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Стоит отметить, что скульптуры во время реновации в дальнейшем покроют специальной защитой. Обновят и постамент, который будет укреплен армирующей сеткой. Плиты заменят, сделают гидроизоляцию, выполнят гидроизоляцию. Полностью все работы по контракту должны быть завершены до 30 сентября.

В порядок приводят фигуры и постамент Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Отметим, «Памятник комсомольцам – защитникам Сталинграда» был установлен в Волгограде в 1973 году. В апреле 2009-го фигуры рухнули на землю. После этого их восстановили, но чуть больше чем через 10 лет у постамента начали отваливаться плиты.