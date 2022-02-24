В центре Волгограда памятник комсомольцам-защитникам Сталинграда восстановят на 7 млн

Памятник уже несколько лет разваливается Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде определили компанию, которая восстановит разрушающийся памятник комсомольцам-защитникам Сталинграда. На электронный аукцион была подана только одна заявка, она и стала победителем. Работы выполнит ООО «РЕНОВАЦИО», рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. По информации на сайте госзакупок, стоимость восстановления памятника составит 7 миллионов 230 тысяч рублей.

Подрядчику предстоит демонтировать и заменить старую плитку, укрепить основание объекта армирующей сеткой. Фигуры воинов должны очистить и покрыть защитным составом. Отмечается, что будет организован мониторинг хода восстановления, в том числе общественниками. Работы начнутся весной и должны завершиться до 30 сентября.

Напомним, памятник комсомольцам-защитникам Сталинграда был установлен на бульварной зоне проспекта Ленина в 1973 году. Композиция состоит из трех фигур – двух юношей и девушки комсомольцев, которые скорбят по погибшем товарище. Монумент уже долгие годы находится в плачевном состоянии. В 2009 году упали две фигуры, в 2020-м суд оштрафовал компанию МБУ «Волгоградзеленхоз», которая ответственна за содержание памятника. В прошлом году мэрия организовала конкурс на разработку проекта реставрации.