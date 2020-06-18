2020-06-18T21:45:59+03:00
Общество

В Волгограде обвалилась плитка на памятнике защитникам-комсомольцам в центре Волгограда

Монумент постепенно разрушается
Екатерина МАЛИНИНА
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Памятник находится в удручающем состоянии.Памятник находится в удручающем состоянии.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Состояние памятников в Волгограде оставляет желать лучшего. Деньги на реставрацию зачастую выделяют по остаточному принципу. Заброшены те, что на окраине. Но забыли и про тех, что у всех на виду в центре города. В Волгограде обрушилась плитка основания Памятника комсомольцам-защитникам Сталинграда. Только новая табличка с информацией о монументе радует глаз. Странно, что к великой дате 75-летия Победы его не привели в порядок. Ведь деньги на празднование выделяли не малые. Так что могли бы и выделить часть на нужный ремонт.

Мраморные плиты отвалились. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мраморные плиты отвалились.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хочется верить, что после того, как фотки с разрушениями появились в соцсетях, чиновники быстро сориентируются и займутся вопросом реставрации.

Напомним, памятник комсомольцам разрушается не первый раз. Одиннадцать лет назад рухнули комсомольцы. Власти сделали капитальную реконструкцию монумента. Но хватило ее ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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