На Украине погиб гвардии полковник из Волгограда Сергей Кенс

Погибший Сергей Кенс был первым заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине погиб начальник штаба - первый заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии из Волгограда Сергей Кенс. Печальную новость сообщили во Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун». Гвардии полковник погиб 10 июля.

- Погиб, 10.07.2022, место смерти неизвестно. Искренне соболезнуем семье погибшего, скорбим о невосполнимой утрате. Это настоящий патриот нашей страны, мужественный, отважный человек, - написали в некрологе на сайте общественной организации.

Известно, что с 2019 по 2021 год Сергей Кенс был командиром 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты имени 60-летия образования СССР в Севастополе. После этого он был переведен в Волгоград, где служил в 20-й мотострелковой дивизии. 8 марта Сергею Кенсу исполнилось 42 года.

Добавим, 14 июля в последний путь провожают замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии работе Алексея Аврамченко. Погиб во время специальной военной операции на Украине командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец. Накануне в Волгограде простились с 35-летней военнослужащей Анастасией Савицкой.