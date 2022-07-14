«После Майдана приехал служить в РФ»: на Украине погиб замполит волгоградской дивизии Алексей Аврамченко

Алексей Аврамченко погиб в Херсонской области. Фото: Сергей Ченник.

Сегодня, 14 июля, в Симферополе провожают в последний путь замкомандира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе Алексея Аврамченко. Половник, служивший в последние годы в Волгоградской области, получил смертельное ранение при выполнении боевых задач в Херсонской области 9 июля.

Сам Алексей родился и вырос в Симферополе. Он с детства мечтал связать свою жизнь с армией, поэтому сразу после школы поступил в местное военное училище.

- Мой выпускник, один из лучших. Тяжело, когда мои, скажу дети, в которых часть своей души вложил, уходят, - сообщил его первый командир Сергей Ченник.

Алексей был одним из лучших курсантов. Фото: Сергей Ченник.

По словам бывшего военного, Алексей любил армию и все, что с ней связано.

- Он был фанатом военной службы. До событий 2014 года Алексей служил в вооруженных силах Украины, а именно в Севастополе. Когда произошел Майдан, мы много разговаривали о том, что делать дальше. Алексей не мог и не хотел оставаться в ВСУ после всего, что увидел. Он решил перевестись в ВС РФ. Спустя время он сказал, что принял правильное решение, - говорит Сергей Викторович.

Алексей Аврамченко служил в Дагестане, затем перевелся в Волгоградскую область. Все отзываются о нем, как о достойном человеке, который был настоящим профессионалом. Даже его бывшие сослуживцы, оставшиеся воевать на стороне ВСУ, выразили соболезнования в связи с его гибелью.

- Он был настоящим другом волгоградских юнармейцев, старшим товарищем, наставником, - написали о нем в официальном паблике областного отделения «Юнармии».

Редакция «КП-Волгоград» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего военнослужащего.