На Украине погиб волгоградский командир дивизии Алексей Горобец Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

49-летний командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец погиб в ходе спецоперации по освобождению республик Донбасса. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили региональном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- Снова боевые потери в Волгоградской области. Вечная память, скорбит вся Россия, - написали представители организации.

Гвардии полковник Алексей Горобец участвовал в СВО практически с самого начала, выполнял сложные боевые задачи. Известно, что у военнослужащего осталась семья.

О дате похорон полковника пока не сообщается.