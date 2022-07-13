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Политика13 июля 2022 7:13

На Украине погиб волгоградский командир дивизии Алексей Горобец

Он участвовал в спецоперации по освобождению республик Донбасса
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На Украине погиб волгоградский командир дивизии Алексей Горобец

На Украине погиб волгоградский командир дивизии Алексей Горобец

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

49-летний командир волгоградской 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец погиб в ходе спецоперации по освобождению республик Донбасса. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили региональном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- Снова боевые потери в Волгоградской области. Вечная память, скорбит вся Россия, - написали представители организации.

Гвардии полковник Алексей Горобец участвовал в СВО практически с самого начала, выполнял сложные боевые задачи. Известно, что у военнослужащего осталась семья.

О дате похорон полковника пока не сообщается.