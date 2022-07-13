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Политика13 июля 2022 6:25

На Украине погибла 35-летняя волгоградка

Анастасия Савицкая была ефрейтором
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Сегодня в Волгограде хоронят трех военнослужащих.

Сегодня в Волгограде хоронят трех военнослужащих.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 13 июля, в Волгограде прощаются с 35-летней военнослужащей Анастасией Савицкой. Она погибла в ходе спецоперации на Украине. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, волгоградка служила в вооружённых силах РФ в должности ефрейтора.

Волгоградку, которая ценой собственной жизни защищала жителей Донбасса, похоронят в Дзержинском районе города-героя со всеми воинскими почестями.

Добавим, что сегодня также прощаются с 30-летним ефрейтором Виктором Князевым из Волгограда и старшим сержантом Александром Поповым из Среднеахтубинского района.

Редакция «КП-Волгоград» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.