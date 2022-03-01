В Волгоградской области эвакуируют больницы

Среди эвакуированных больница Фишера в Волжском. Фото: Городская клиническая больница №1 имени Фишера.

Волна эвакуаций продолжается в Волгоградской области, 1 марта она докатилась до больниц. Волгоградцы сообщают в социальных сетях, что в ряде медучреждений пациенты и врачи были вынуждены срочно выйти на улицу. Известно, что эвакуировали больницу №3 в Волгограде и Фишера в Волжском. К зданиям прибыли сотрудники экстренных служб.

Отметим, ранее во вторник ложные минирования были в волгоградских школах. Также за последние дни в Волгограде и области из-за поступивших угроз эвакуировали торговые центры, железнодорожный вокзал и аэропорт.